高雄輕軌「大南環」段12日就要正式開放營運，8日下午1點起加強行車模擬營運，相關車站仍不開放，列車到站後會執行清車作業，用路人行經相關路口也要適應更長的秒數、時相等新的交通生態。

捷運工程局表示，12日下午4點正式營運通車，屆時服務範圍將由現行14站再增加C15壽山公園站至C17鼓山區公所站，以及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站等9站共23站。

為了迎接「大南環」段營運，交通局吸取一階民眾反饋及經驗，針對二階相關路口調整優先通行權，新增「共用時相」。輕軌行經路口時，號誌燈會顯示「綠色箭號」，順向車可通行，轉向車則進行管制，輕軌通過後燈號回覆傳統圓頭綠燈。

配合輕軌行駛，凱旋、鼓山路也增設右轉專用道，凱旋路段延長紅綠燈秒數每次150秒，用路人須提早適應。

8日上午捷運工程局副局長吳嘉昌及高雄捷運公司副總林誌銘特地陪同五權國小55位師生參訪C34五權國小站及二階輕軌列車，簡介輕軌電力驅動、充電快速、與城市共融的特性。

高捷公司提醒搭車民眾，模擬期間列車將一車到底，但C32站到C1站及C14站到C17站仍暫時不載客，C1與C14車站到站後將會執行清車作業，請旅客注意配合。

(中時 )