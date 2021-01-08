台東縣第2屆金牌農村競賽，由台東市富豐暨富岡社區奪冠、關山鎮電光社區則拿下銀牌，縣府今年特別另外加碼總獎金5萬元，縣長饒慶鈴表示，金、銀牌獎社區將代表台東角逐全國金牌農村獎項。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣第2屆金牌農村競賽，由台東市富豐暨富岡社區奪冠、關山鎮電光社區則拿下銀牌，縣府今年特別另外加碼總獎金5萬元，縣長饒慶鈴表示，金、銀牌獎社區將代表台東角逐全國金牌農村獎項。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣第2屆金牌農村競賽，由台東市富豐暨富岡社區奪冠、關山鎮電光社區則拿下銀牌，縣府今年特別另外加碼總獎金5萬元，縣長饒慶鈴表示，金、銀牌獎社區將代表台東角逐全國金牌農村獎項，希望能夠延續第1屆鹿野永安社區奪冠氣勢，再將冠軍留在台東。

頒獎典禮於8日在縣府大禮堂舉行，入選的10個社區齊聚一堂，除了展現台東社區的多樣性外，更帶來各社區特色美食，活動會場猶如社區嘉年華，展現濃濃的鄉土情。

饒慶鈴表示，台東縣農村再生在中央到地方共同努力推動下，展現縣內農村社區豐富的產業、多元的生態、在地的生活。饒縣長期許代表參加全國決賽的富豐暨富岡社區、電光社區，能在全國金牌農村競賽中接棒第一屆永安社區的金牌，展現台東農村的美好與魅力。

農業處長許家豪指出，全縣共有33個農村社區報名參賽，經過初審、複審，評審一一走訪參賽社區，實地了解各社區生產、生活、生態及未來願景規畫後，才評選出本縣金牌農村的各個獎項，並加碼提供參賽獎金，金牌2萬元、銀牌1萬元、銅牌6千元，優等獎2千元。

據了解，銅牌為鹿野鄉龍田社區，此外，鹿野鄉瑞源、瑞隆暨瑞和社區（大原地區）、關山鎮豐泉社區、大武鄉尚武社區、金峰鄉新興社區、池上鄉富興社區、大武鄉大武社區、金峰鄉嘉蘭社區則獲得優等獎。

(中時 )