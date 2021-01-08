在蔡英文總統元旦宣示期待兩岸人民逐步恢復正常有序交流後。海基會秘書長詹志宏今表示，兩岸交流互動歷經30年，在各界努力下，已建構相當可觀的規模，民間交流是兩岸關係良性發展重要基礎，這個基礎不應該被輕易破壞，海基會在未來仍會一本初衷，致力於兩岸正常交流。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光與海基會顧問曾盛海今拜會詹志宏，並就兩岸在疫情過後，早日恢復觀光旅遊活動，交換意見。

姚大光與曾盛海表示，為了增進兩岸互相認識與促進彼此瞭解，並減少心理隔閡，恢復兩岸民眾觀光旅遊活動，是最直接有效的交流措施。他們同時強調，期待兩岸民眾的觀光旅遊，在疫情獲得控制後能夠早日恢復。

曾盛海說明，他們兩人過去曾為開放大陸觀光客來台旅遊，效力不少，充分體認到，觀光活動應該要排除政治因素的阻礙，同時，每年數百萬的兩岸民眾前往對方觀光旅遊，讓人民親身體認到對方的社會、人文內涵，才是增進彼此情誼的方法。

(中時 )