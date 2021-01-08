i12 Mini銷售慘兮兮 和碩12月營收哭哭 17:202021/01/08 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然iPhone 12 Mini才正式上市不到一個半月，但受到mini銷售遠遠不如預期影響，和碩12月營收為1400.51億元，比11月大減21.84％，但仍比去年同期成長8.79％，雖然i12 mini銷量不好，可是和碩上半年有iPhone SE熱賣、宅經濟帶動舊款遊戲機出貨暢旺，下半年又有新世代遊戲主機上市，以及全年筆電需求都很旺盛等加持下，2020營收仍以逼近1.4兆元創下歷史新高，年增2.42％。 鈞興-KY第四季淡季不淡 2020年營收飆新高 《生醫股》喬山2020年12月及全年營收 雙創新高 (工商 ) #元創 #和碩 #Mini #銷售 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 營收公布前夕台積電被拱上580元 台股15463點再創高 10:502021/01/08 財經 《鋼鐵股》運錩、高興昌上月營收齊登全年高 12:332021/01/08 財經 儒鴻2020年12月及第四季營收同創新高 16:392021/01/08 財經 九豪年營收重返成長 2021年拚轉盈 14:192021/01/08 財經 北美疫情升溫 美食-KY營收有壓 16:012021/01/08 財經 《資訊服務》緯軟去年營收寫次高 Q1拚季增 16:312021/01/08 財經 《生醫股》杏一去年營收年增逾1成 創30年新高 11:082021/01/08 財經 《鋼鐵股》大成鋼去年12月、Q4營收同攀全年高峰 11:592021/01/08 財經 《其他電子》耕興2020年營收創歷史新高 07:442021/01/08 財經 《半導體》家登12月、2020年營收齊創新高 11:082021/01/08 財經 《航運股》慧洋-KY上月營收創高 全年營運轉正 16:142021/01/08 財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 貿易爭端難解 找其他市場取代大陸？澳洲學者：錯誤期待 - 財經 獨》疫情來亂 華航佛心給每人3萬年終 長榮慘掛0 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。