雖然iPhone 12 Mini才正式上市不到一個半月，但受到mini銷售遠遠不如預期影響，和碩12月營收為1400.51億元，比11月大減21.84％，但仍比去年同期成長8.79％，雖然i12 mini銷量不好，可是和碩上半年有iPhone SE熱賣、宅經濟帶動舊款遊戲機出貨暢旺，下半年又有新世代遊戲主機上市，以及全年筆電需求都很旺盛等加持下，2020營收仍以逼近1.4兆元創下歷史新高，年增2.42％。

(工商 )