亞通(6179)2020年全年合併營收首度突破30億元，達新台幣32億8253萬元，創歷年營收新高表現，年成長63％，主要受惠菲律賓電廠海水冷卻工程進入主要施工及認列階段，台大質子治療中心以及國內屋頂型太陽能電廠等EPC工程陸續入帳所帶動。

亞通對未來展望持樂觀審慎態度，在環保綠能業務方面，公司近期議約中的菲律賓新建水力電廠土木工程與火力電廠海水冷卻工程標案，預計今年陸續展開前期準備作業，預計於3-5年內完成；在高端醫療工程業務方面，台大癌醫質子治療中心與北榮重粒子癌症中心工程案預計今年底前完成施工認列，公司近期可望接獲中部醫學中心質子癌症治療中心的機電工程訂單；此外，公司將與客戶一起合作拓展智慧交通及綠電等新興工程市場，營運成長動能充沛。

在國內環保綠能業務方面，受惠政府積極推動綠電政策，公司2020年已完成台電台中、高屏及離島地區的太陽能發電工程EPC專案，及IKEA全台賣場屋頂型太陽能電廠EPC工程業務，公司將可望逐步轉型為火力、汽電、太陽能、風電及水力發電等全方位的電廠EPC工程服務商。

(時報資訊)