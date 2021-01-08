因應居家防疫規定升級、春節前返台國人增加，使得防疫旅館需求急增。交通部觀光局表示，已密集協請各地方政府與旅館業者推動擴增防疫旅館量能，並速推提供檢疫者家人入住的合意短期使用措施，預期近期可分別增加近2500房及4000房，以因應春節年假急需。

面對全球第三波新冠肺炎疫情爆發，中央流行疫情指揮中心宣布強化邊境管制及防疫作為，居家檢疫規定自15日起升級為1人1戶、且需填寫切結書。由於春節前夕返台國人增加，使得住家居家檢疫者轉住防疫旅館的需求急增。

為增加防疫旅館量能，觀光局已請各縣市政府積極協調增加量能，以因應春節期間的檢疫訂房需求，並協請民航局定期提供春節前返台班機訂位情形，以掌握入境人數及居家檢疫人數，藉此預為因應。

為減輕防疫旅館清潔消毒等防疫成本負擔、並增加加入防疫旅館誘因，觀光局先前透過縣市政府補助加入防疫旅館的業者每房800元，並預計將延長至今年6月底。觀光局指出，目前各縣市已積極輔導業者加入增設防疫旅館中，近期已可增加近2500房。

同時，交通部昨（7）日與六都直轄市政府開會協商，擬在現行補助防疫旅館業者做法外，另採推動合意短期使用方式，以快速增加各縣市防疫旅館量能。觀光局長張錫聰今日亦邀集相關觀光旅館業者及旅館業公會召開研商會議，面對面討論說明相關作為。

張錫聰鼓勵旅館業者能配合當地縣市政府，加入合意短期使用計畫以應急需，盼業界為防疫盡一份心力。同時，亦請各縣市政府宣導，若有親友欲在春節前返國，建議可斟酌採行在台國人入住一般旅館，將自宅留給須檢疫的返國親友，以符合1人1戶的居家檢疫規定。

對此，目前已有多數旅館業者表示，可配合提出返國防疫家人入住方案優惠，以協助紓緩防疫旅館不足壓力，共計提供近4000房，以極優惠價格供檢疫者家人入住。觀光局對此表示肯定，並將對積極參與防疫旅館及投入旅館防疫的業者適時予以表揚。

(時報資訊)