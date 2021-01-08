中信兄弟新球季由王威晨擔任隊長，今日開訓從前任隊長林智勝手中接下任務，也許下「中信兄弟總冠軍」的目標，王威晨感謝教練團及學長的賞識，他透漏小時候會逃避隊長責任，不過現在「長大了」，該扛起責任。

王威晨透露自己還在學習當領導者，小時曾被教練指派當隊長，不過他都逃避，只願意當副隊長，「可能以前覺得還不能勝任，現在長大了，願意扛起來這個責任。」

前任隊長林智勝相當活潑、外向，是球隊開心果，王威晨認為去年球隊整體各方面都不錯，氣氛也很好，沒有太多需要改變的地方，希望能延續下去，此外也想要帶來小改變，「我有不同想法是選手與選手之間也要雙向在互動，江坤宇小我10歲、思齊學長大我10歲，希望從我讓選手間能有雙向溝通，不要有太多隔閡。」

周思齊提到球隊中生代球員有斷層是需要克服的，王威晨年紀29歲，雖在職棒僅有5年經驗，不過以年齡來看已經算是中生代選手，「跟我年紀差不多的像蘇緯達、許基宏，我們經驗累積越來越成熟，希望能把自己訓練好。」

此外王威晨累積盜壘次數92次，僅差8盜就能完成生涯百盜，「去年春訓就知道自己盜壘狀況不理想，今年只要自己沒有太大傷痛，也希望自己往100盜邁進。」

(中時 )