美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）13日將訪問台灣3天。資深媒體人黃暐瀚表示，曾有美軍退役上將撰文警告，美國總統政權交接之際，1月19至21日這三天，台海情勢恐升溫爆發事端。黃暐瀚認為，最可能時機就在20日，且在這種敏感時刻，台灣繼續與川普政府「靠近」，很可能將會變成未來與拜登政府的「距離」。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），將訪問台灣。（圖／擷取自克拉夫特推特）

黃暐瀚8日在臉書貼文分析克拉芙特訪台一事，他指出，若按照脈絡來看，克拉芙特曾在去年9月16日與我駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐、進行「歷史性」會晤，此行來台應是在當時就已敲定。

他認為，克拉夫特是川普的特任駐聯合國大使，等川普下台，她也就得離開。不管克拉夫特將帶給台灣什麼友善的言論，「很可能會支持台灣實質參與聯合國」，說完沒幾天就要「政黨輪替」了，下一個政府，會不會延續這個態度，才是重點，克拉夫特會怎麼說，意義其實不大。

黃暐瀚指出，美國國會的衝突事件，引來三位前任總統的譴責，川普總統有沒有「煽動」民眾衝進國會？變成現在美國社會關心的焦點，在這種敏感時刻，台灣繼續與川普政府「靠近」，很可能將會變成未來與拜登政府的「距離」。

他認為，台灣不用擔心北京當局的反應，且也不認為，兩岸會就此開戰。對於有人擔心，克拉夫特在川普卸任前，突然來台，很可能是要來「要點東西」。黃暐瀚坦言，自己不擔心她要來台灣要什麼東西，正所謂「錢能解決的事情，都是小事」，只要不要造成台海軍事衝突，安全渡過1/20美國政權交接，那就當作是「台灣三日遊」。

他重申，不管台灣是被美國當成「棋子」還是「塞子」，甚至是「盤子」？只要台灣平安就好。

棋子 塞子 盤子 美國駐聯合國大使克拉夫特下週即將訪台，台灣找不到拒絕的理由。 按照脈絡看，這應該是去年李光章（我紐處處長）和她餐敘時，就已經談好的默契。 但現在比較麻煩的問題是： 1... 由黃暐瀚發佈於 2021年1月8日 星期五

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(中時新聞網)