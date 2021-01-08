劉德華和劉青雲主演的電影《拆彈專家2》炸出紅盤，目前全台累積破3700萬的佳績，是近期香港電影最出色的票房成績。劉德華得知許多觀眾因《拆彈專家2》中挑戰人性的劇情流下眼淚，讓他趕緊安慰粉絲們說：「不哭不哭，下次我會演個喜劇，讓大家都開開心心的笑吧！」

他表示導演邱禮濤很成功的用電影手法，讓主角的轉變更清楚且有層次，「我相信當你身邊所有人告訴你是個好人時，你會相信自己是好人，但所有人說是你壞的，你也真的會變壞。」

女星倪妮一改平日的時尚優雅的美貌，以特警形象演出《拆彈專家2》獲得觀眾認同，許多影迷留言讚美她的演出美麗又強悍。為了讓女警的演出更有說服力，倪妮花了很多心思建立角色，連化妝都選擇深一點的粉底，刻意不讓皮膚看起來太白晰。

她笑稱在片中半永久性的配槍，許多動作場面都要單手持槍移動，她說：「拍完戲發現自己手臂都不一樣粗了，拿槍的手部肌肉變發達了不少。」在電影的表現獲得好評，但倪妮笑說下回不願再和劉德華合作，「因為太多人找我要華哥的簽名照了，我無法滿足大家，讓我很痛苦！下次要請他先多給我一些照片才行。」電影現正熱映中。

(中時 )