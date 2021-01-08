新冠疫情重挫航空業，航空雙雄年終獎金出爐，長榮航今年年終確定掛蛋，華航年終獎金今日協調出爐，將發全體員工每人3萬元的「春節獎勵金」，雖不滿意，不過工會強調是經雙方協商，公司也釋出誠意。

華航指出，新冠疫情衝擊全球，就在所有航空業者相繼宣佈減薪、裁員、緊縮業務之際，感謝全體華航人不分彼此，不畏艱難的共同努力，讓我們在極度艱困中仍得以穩步營運。

華航2020年前三季客運營收衰退了73.83％，貨運雖因艙位需求營收大幅成長77.42％，然因客運受疫情影響大幅衰退，營業外轉投資事業又皆屬與客運運量高度相關之航空產業鏈，前3季稅後虧損20.22億元。

依照華航團協約定，年終獎金分為固定性不計盈虧第13個月基本薪的年度獎金，以及非固定性自年度稅前盈餘中提撥20％進行分配的年終獎金，去年營收雖不盡理想，然本著一貫照顧員工的立意，仍將發放定額紅包作為春節激勵金。

(中時 )