新冠肺炎肆虐全球，近期國外疫情持續發燒，必須防護再防護，「口罩」已成為民眾隨身必備物品，國內也掀起口罩時尚旋風，現在濃郁色系口罩正夯！以時尚印花口罩出名的親親口罩，除了推出應景的節慶口罩，深受大家喜愛，也引起民眾搶購，而1/8親親口罩推出素色盒裝口罩，大膽玩色想必又引起一番熱潮，這次「小三美日」搶先開賣！

(圖/業者提供)

「親親口罩」持續推出備受喜愛的玩色炫彩醫用口罩，繼新年版「螢光色系口罩」吸引時尚圈的關注，大批年輕人搶買螢光色系去跨年！1/8推出個性十足又搶眼的特殊色系口罩「神秘魯冰花紫」、「海洋珊瑚綠」、「芭蕾舞衣粉」、「冰島極光綠」，經典素色「熔岩流橘」、「經典喜紅」、「極地夜藍」、「夜空墨黑」也絕對不能錯過！

(圖/業者提供)

這次共8款顏色，全新飽和色調採用HP符合歐盟認證最高等級食品級油墨印刷，領先全球的印製技術，產品經過檢驗無致癌偶氮色料、重金屬等，擁有MIT台灣製造品質保證，讓民眾戴得安心，出門更放心。

(圖/業者提供)

(圖/業者提供)

◆開賣時間

1月8日～售完為止

◆如何購買

小三美日官網購買，限量販售6萬盒，一盒30片，每盒定價229元。

(中時新聞網)