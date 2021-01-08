台中市太陽光電裝置容量近年來成長迅速，為提升太陽光電裝置效益、凝聚市民發展綠電共識，台中市政府經發局今(8)日舉辦「2021台中市太陽光電綠能發展論壇」，齊聚產官學研相關業界代表，以「全民參與綠屋頂，永續光電3倍增」及台中綠能產業發展優勢為目標，推動產業和民眾發展綠電，讓台中綠色能源經濟持續蓬勃發展。

今日論壇針對台中市太陽光電推動現況、太陽光電產業發展策略、智慧綠能創新科技及太陽光電系統關鍵技術及創新應用等主題進行交流研討，邀請經濟部能源局、台電綜合研究所、國內太陽光電發電系統商業同業公會等代表經驗分享，提供中市府作為綠電未來發展規劃藍圖。

中市經發局副局長李逸安表示，為達到「光電3倍增」目標，台中市府積極推動再生能源，採取「先公後私、先大後小」為原則，由機關帶頭設置太陽光電，引領企業及民眾參與。

在機關部分，2020年9月2日修正「台中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」，將市管公有建築物及其屋頂、公有土地或其他依法可設置太陽光電發電系統之場域等，納入該要點之適用範圍，以增加各機關推動彈性。

在企業部分，則公告契約容量800KW以上之用電大戶，要求設置一定比例之再生能源，或採節能措施及購買再生能源憑證等方式；民間部分，將賡續推動綠能屋頂全民參與計畫、訂定補助計畫以及辦理相關宣導活動等，鼓勵民眾加入。

李逸安進一步表示，在台中市府推廣與鼓勵下，台中許多企業、校園都加入裝設太陽能光電板行列，近來積極針對綠色能源產業部分，打造台中市成為綠電供應重鎮。

(工商 )