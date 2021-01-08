立委張廖萬堅長期關心學童，歲末年終號召企業行善。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情影響很多家庭生計，立委張廖萬堅長期關心學童，歲末年終號召企業行善，包括瓏昇建設、多芬建設等，已邁向第十個年頭，協助弱勢學童，今年募集白米、麥片、奶粉、罐頭和泡麵等1400份物資，自今天起至11日，在西屯、南屯3服務處進行發放，協助弱勢學童。

張廖萬堅說，列冊中低收入戶可獲政府部門補助，另有弱勢邊緣戶因故無法獲得扶助，特別透過學校協助免繳納營養午餐費的弱勢學童能安心過年。

近幾年來持續舉辦送暖活動，寒冬送暖外，重陽節前更透過謝姓友人成功向永和店仔街福德宮募集1600斤的白米來捐贈給長照據點，讓長輩們開心共餐，讓孩子與長者感受社會關懷的助力，更期盼能拋磚引玉，邀請更多企業一起為社會多多注入些暖流！

瓏昇建設襄理賴佳君表示，該公司持續扶弱關懷活動，募集並捐贈愛心物資活動，已經進行16年，弱勢學童與獨居老人是關懷對象！希望能持續號召更多企業回饋社會，感謝張廖萬堅多年的能協助提供管道，扶助弱勢學童一起舉辦愛心送暖活動。

市議員林祈烽指出，受疫情衝擊，很多社福單位的年度募款都嚴重受到影響，弱勢家庭可能就無法獲得更多的愛心幫助，特別請市府教育局統計提供各國小中低收入戶繳不起營養午餐費的學生數量，經張廖萬堅牽線，向愛心企業募集物資，再請學校轉知給學童家庭前來領取，希望透過大家的愛心幫忙，能讓這些學童和家長都可以安心快樂的過年。

張廖萬堅感謝物資的贊助單位瓏昇建設、多芬建設等愛心企業及謝姓友人，更感謝不畏寒流，主動來協助發放物資的台中市陽光城市發展協會志工們，物資也將同步8日起至11日每天上午8點到晚上8點，分別在西屯服務處、水崛頭服務處及南屯服務處來進行發放。

今年更邀請書法大師寫下「犇向幸福」的牛年春聯一起發送，期盼2021牛年大家都能「犇向幸福」！

(中時 )