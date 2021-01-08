在美國疫情仍嚴峻前提下，客思達-KY(2936)2020年12月合併營收8.42億元，月增2.93％、年減16.6%；累計2020年1至12月合併營收為103.1億元，較2019年同期減少12.16％。

客思達-KY表示，由於美國疫情未見和緩、民眾消費信心轉弱導致家具需求放緩、以及國際航運價格高漲、美元貶值等因素影響，12月營收表現並未隨著季節性消費需求而大幅推升。

客思達-KY近年持續強化銷售客戶結構，穩固全美超過8千家中小型家具零售店、打入Amazon、Wayfair知名電商平台、以及Top100大型零售商等全通路客戶家具供應體系，不僅針對家具採購多元、客戶訂單交期、庫存控管等面向深化數位化管理，同時透過Coaster Fine Furniture APP與官網以達到線上及線下資源互導，滿足不同通路客戶家具採購需求。

展望2021年，仍持續採取擴大旗下Coaster自有品牌知名度與識別度。除了新推出的Coaster APP，客思達-KY建立產品影像及圖庫，以數位展示間(Digital Showroom)來展現家具樣貌，未來將更進一步導入3D及擴增實境(AR)等影像技術升級數位化行銷工具之應用，提升購買意願。

(工商 )