家樂福今（8日）起發動搶救洋蔥大作戰，有鑑於近期彰化洋蔥產量過剩，產地收購價低讓農民苦不堪言，為了替農民爭取收益渡過難關，彰化伸港、大城農會洋蔥下周將到貨總數量約1萬8000袋，每袋1kg、49元買1送1，讓更多民眾可品嘗台灣洋蔥的美味。

復興空廚開賣年菜 單組預購2000有找
捐贈桃消氣相層析質譜儀 助火場調查

(中時 )

#洋蔥 #彰化 #產量過剩 #家樂福 #搶救