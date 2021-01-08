彰化洋蔥產量過剩 家樂福搶救買1送1 17:512021/01/08 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福今（8日）起發動搶救洋蔥大作戰。（家樂福提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福今（8日）起發動搶救洋蔥大作戰，有鑑於近期彰化洋蔥產量過剩，產地收購價低讓農民苦不堪言，為了替農民爭取收益渡過難關，彰化伸港、大城農會洋蔥下周將到貨總數量約1萬8000袋，每袋1kg、49元買1送1，讓更多民眾可品嘗台灣洋蔥的美味。 復興空廚開賣年菜 單組預購2000有找 捐贈桃消氣相層析質譜儀 助火場調查 (中時 ) #洋蔥 #彰化 #產量過剩 #家樂福 #搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流斷崖式降溫 彰化9人凍未條 傍晚出現1小時內死4人 21:002021/01/08 社會 永和區公所百萬善款助弱勢 新視波提供低收免費收視做公益 21:042021/01/08 寶島 台幣太強 工具機廠變法自救 04:102021/01/08 財經要聞 妻子戀上人夫同事 丈夫上門驚小王躲廁所 崩潰提告 14:532021/01/08 社會 零下21度情緒大崩潰 劉樂妍：覺得自己很沒用 10:012021/01/08 娛樂 吃蛋選非籠飼雞蛋 家樂福、好市多大力推動 19:332021/01/08 生活 有家可回了 月底前防疫旅館增1萬房 04:102021/01/08 生活新聞 桃警破獲賭博電玩 竟藏購物中心 04:102021/01/08 地方新聞 特斯拉市值首超臉書 穆斯克登首富寶座 20:332021/01/08 財經 復耕歸仁花生4年 分析師首嘗收成 04:102021/01/08 地方新聞 暗夜惡火竄出！基隆七堵濃煙密佈 消防局出動11車25人搶救 21:182021/01/08 社會 生活熱門新聞 正妹穿這樣應徵AV女優 面試官當場開價她嚇傻 - 生活 要落跑了？富王鴨肉宣布關閉粉專：壓力太大撐不住 - 生活 追劇到一半老公打鼾聲突消失！人妻一搖嚇壞 送醫結果讓她崩潰 - 生活 怕了？富王鴨肉店老闆喊告 臉書粉專噤聲21小時 網：玩出火囉 - 生活 富王鴨肉拖單有何好處？ 內行點2原因網秒懂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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