家樂福今（8日）起發動搶救洋蔥大作戰，有鑑於近期彰化洋蔥產量過剩，產地收購價低讓農民苦不堪言，為了替農民爭取收益渡過難關，彰化伸港、大城農會洋蔥下周將到貨總數量約1萬8000袋，每袋1kg、49元買1送1，讓更多民眾可品嘗台灣洋蔥的美味。

(中時 )