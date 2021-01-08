台東地震規模4.2 最大震度4級 19:342021/01/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，8日下午5時4分發生芮氏規模4.2地震，地震深度9.9公里，震央位於台東縣政府東南方97.0公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣4級。 《集中市場》台股不畏寒、成交量第三大 外資連2買 中正大學校舍防震 堪比核電廠 (中央社) #地震 #最大震度 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2020台北豪宅租金排行 西華富邦月租50萬居冠 04:102021/01/08 產業．科技 西雙版納夜市 融入六國風味 04:102021/01/08 兩岸藝文 靠近梅山斷層 中正大學校內建築分布有巧思 03:222021/01/08 生活 台東某國中畢旅爆霸凌事件 揮拳撞牆還直播上傳 09:372021/01/08 社會 印媒：和碩印度廠1月中簽約 04:102021/01/08 產業．科技 《營建股》國產兩岸混凝土爆發力強 2020年12月營收再登高峰 07:442021/01/08 財經 《金融》外資股東會投票意向 集保揭露聚焦重點 10:342021/01/08 財經 霸王級寒流接連來襲 保暖之餘小心中風危機 17:112021/01/08 健康 地調所公布梅山斷層地質敏感區 專家呼籲民眾要有防災意識 03:222021/01/08 生活 《傳產》寒流來襲 熱脹冷縮恐造成磁磚脫落 11:422021/01/08 財經 《國際產業》NPC持有之半數溫蒂漢堡門市 由Flynn收購 16:312021/01/08 財經 生活熱門新聞 比清蒸還好吃！他曝超高效鱸魚煮法：不用3分鐘就上桌 - 生活 富王鴨肉拖單有何好處？ 內行點2原因網秒懂 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 要落跑了？富王鴨肉宣布關閉粉專：壓力太大撐不住 - 生活 冷爆該買電熱毯還是暖爐 內行激推它：穿短袖也能睡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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