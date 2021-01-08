林姓工務師幫忙同公司的OL裝潢房子，邀約OL到家中挑材料，竟硬上OL得逞，事後還恐嚇要告訴OL的男友，「看他愛你多久」。林男挨告後否認犯行，還辯稱講好裝潢報酬「要人不要錢」，刑事部分被依強制性交罪判刑4年6月確定；民事部分，台北地院判林男應賠84萬餘元，可上訴。

刑事判決認定，OL與男友同居，因房子要裝潢，找上同公司的林男幫忙。2016年11月23日下午，林男邀OL到他的住處挑選燈具等裝潢材料，卻趁機伸出鹹豬手摸OL，OL表明拒絕後，林男竟說：「我今天就是要定你」，企圖硬上。

OL要求林男先去洗澡，想找機會逃走，但發現大門被上鎖，根本逃不了，最後仍被林男硬上得逞。OL擔心被男友知道，只好暫時隱忍，直到林男傳訊：「把對話傳給男友好了，說有人親親，還告訴我胸部尺寸」、「看他愛你多久」等語恐嚇，OL才下定決定報警。

刑事法院審理期間，林男否認犯行，辯稱替OL裝潢，一開始就講好報酬是「人」，沒有要錢，且未與OL道歉和解，遭依強制性交罪判刑4年6月，恐嚇部分另判拘役40日。

北院民庭審理時，OL稱案發後罹患憂鬱症，1年無法工作，求償勞動力減損、精神慰撫金共104萬餘元；法官根據OL的精神鑑定報告，採信她的主張，酌減精神慰撫金部分金額後，判林男應賠84萬餘元。

(中時 )