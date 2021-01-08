橘子集團(6180)公告12月營收新台幣8億元，月增25％，主要是因為《天堂M》及《天堂REMASTERED》改版，加上11月底《新楓之谷》跨界活動效益。單月營收年減8％，主係部分《天堂M》活動延後至今年推出。累計2020年1～12月營收達106億元，年增9％，主要因《新楓之谷》業績亮麗、且《天堂M》表現持穩所致。

回顧12月，橘子表示，《天堂M》推出三週年活動，開放跨服副本地圖與裝備，同時舉辦總獎勵千萬的線上轉蛋與實體活動；《天堂REMASTERED》進行年度大改版，推出全新職業「黃金槍騎」，吸引玩家回流。

展望1月，手遊新作《龍之谷:新世界》將於1月14日推出，為寒假旺季暖身，多款遊戲亦將陸續推出行銷活動。另外，橘子集團將於月底、在三創生活園區舉行首次融合O2O場景的「橘子線上嘉年華」，將擷取2020年所累積的線上直播互動經驗，串連線下各種消費及服務，提供玩家超越以往的豐富活動。

(工商 )