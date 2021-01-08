寒流報到，接連兩波冷空氣襲台之下，加上疫情尚未緩解，帶動在家「自煮」風潮興起，網家(8044)旗下PChome 24h購物觀察，近期宅在家下廚抵抗寒冬成熱門話題，帶動近一個月站上火鍋湯底銷量即較上個月大幅成長30％。蝦皮購物也表示，農曆新年將至，許多人選擇不去餐廳，待在家裡守歲圍爐「宅過年」，看好站上年節相關商品買氣可望翻2倍成長，帶動第一季營運表現攀升。

網家表示，旗下PChome24h購物觀察，近期寒流報到，帶動站上火鍋料、肉片等商品銷量表現亮眼，顯見市場需求相當熱烈。分析站上湯底及火鍋銷售趨勢，PChome 24h購物指出，老字號及人氣名店商品具免排隊、口碑好兩大特色，是站上相當受歡迎的選擇，品牌如麻膳堂、海底撈、太和殿、林聰明、老協珍、永豐餘生技等，皆受到市場青睞，且份量多適合3～4人小聚享用，成為熱門採購首選。

蝦皮則指出，疫情尚未緩解，加上春節將至，許多國人選擇待在家裡守歲圍爐，加上今年農曆年較去年晚半個月，備貨期也跟著拉長，因此看好年節相關商品買氣有望成長兩倍。蝦皮購物近期就將南門市場搬上蝦皮年菜館，囊括人氣老店億長御坊、逸湘齋、萬有全、上海合興等，有望帶動近期業績表現。

創業家兄弟(8477)旗下松果購物則指出，近期受到疫情升溫影響，許多民眾也選擇在家自煮團圓，進一步帶動年菜網購市場夯。松果表示，自上周開始，「年菜」﹑「年菜預購」等關鍵字搜尋量較去年成長近6成﹑而「素食年菜」關鍵字搜尋量更較去年同期成長4倍。

從下單量分析，松果指出，今年年菜的趨勢以名廚監製﹑名店為主。此外，民眾因疫情關係無法出國，進而讓連假國旅商機爆發，松果站上近兩週以春節期間國內旅遊主題的搜尋熱度成長超過4成，進而也帶動零嘴類﹑果乾類商品整體活動檔期4成銷售。

(工商 )