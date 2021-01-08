全台最大租車旅遊集團e-go，8日開通苗栗觀光巴士3路線，與三義鐵道自行車合作，盼創造民間業者與遊客雙贏。（巫靜婷攝）

疫情寒冬，租車旅遊業營收急凍，全台最大租車旅遊集團e-go求生存，與在地協會合作，以「打群架」方式開通苗栗觀光巴士，去年10月開通台北往返苗栗卓蘭壢西坪路線，今年起再與三義鐵道自行車合作，將原卓蘭路線延伸至三義龍騰，並轉型為「巴士旅遊」，8日啟航，盼創造民間業者與遊客雙贏。

e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源表示，受疫情衝擊，租車旅遊業很艱困，以前1個月營業額6000多萬元，其中有4000多萬元是機場接送，但疫情爆發後出國人少，頓時少了4000多萬元營收，集團有300多輛車子，為了要養活司機，開始與景區結合，「以打群架的方式，讓大家一起活下去」。

徐浩源說，卓蘭、三義路線他已經踩線20多次，發現這裡旅遊潛力無窮，但大眾交通運輸不方便，於是攜手卓蘭壢西坪產業文化發展協會，去年10月先開通台北往返壢西坪路線，但試營運期間發現太早的班次沒人搭，驚覺不能單做公共運輸，今年1月起決定延伸路線轉型巴士旅遊，把價格壓低，1人成行天天出發，目前規畫3條路線。

縣府文觀局長林彥甫表示，舊山線自行車去年在疫情衝擊之下，仍保持8成以上搭乘率，即便提前預訂仍一票難求，開通至今民眾皆以自行開車或團體旅遊方式前往，往後遊客只要在3天前在各大旅遊平台訂購苗栗觀光巴士行程，不僅台北直達苗栗一日遊不是夢想，免搶票也能體驗搭乘鐵道自行車。

(中時 )