開放萊豬後蔡英文總統首個相關視察行程來到新竹市，在市長林智堅、立法委員柯建銘陪同下，親到三民國小視察學童營養午餐，除了替孩童親手繫上可愛圍巾，蔡英文強調政府高度重視食安議題，要充分為食安把關，也請農友放心，在解決跨國貿易問題的同時，政府會有積極的作為，持續強化在地農產品的競爭力。

蔡英文參觀剛啟用的三民幼兒園，空間高挑簡約且有大片玻璃窗，宛如美術館，她讚嘆竹市新校園運動成果真的很讓人驚豔，且新竹市不只硬體建設做好，營養午餐也辦得好，在國產食材使用率上，做到了全國第一。

林智堅表示，竹市做好3項工作，第1食材溯源管理，第2標示產地，第3衛生局強化宣導、稽查，為市民食品安全把關，也率先配合中央政策，營養午餐都有3章1Q認證，覆蓋率90％更達全國第一，除了肉品，其他食材也都是有機、台灣自產優質的蔬菜水果。

午餐時段蔡英文也視察營養師食材檢驗工作，關心學童打菜用餐，在營養師介紹下，一一檢視營養午餐食材，無論是豬肉、蔬菜，包裝都有「3章1Q」標章。蔡英文說，政府近年高度重視食安議題，政府有決心，根據經驗、以專業能力，充分把關食安，請家長放心。

蔡英文指出，包括新竹市在內，全國中小學的營養午餐，都採用國產的優良肉品，政府採用3章1Q國產生鮮食材的獎勵，從每人每餐3.5元提高到6元，這些都是中央提升營養午餐品質的措施。再加上地方政府用心推動，依法配置公職營養師，進行食材的追溯跟管理，甚至做到上網登錄食材、公開資訊，現在的營養午餐政策，已進化到一個新的階段。

(中時 )