川普政府在卸任前突然將一向低調進行的美台「政治軍事對話」予以公開，並宣佈派遣駐聯合國代表訪台，連續以美台關係進展刺激中國大陸。雖然有觀察人士認為這種做法可以讓北京更理解美國對於與台灣關係的重視，但美國資深涉台外交官員楊甦棣卻認為，在一個跛腳政府卸任最後幾天派高層訪台太奇怪，時機也很糟，這麼做沒有得到好處，還會引起中國嚴厲反應。

據《美國之音》報導，蓬佩奧宣佈派克拉芙特(Kelly Craft)訪台，並史無前例地公開預告美台之間多年來低調進行的「政治軍事對話」，這是自1979年美台中止外交關係後未曾出現的情況。有觀察人士認為，美台之間的交往更公開能讓北京理解美國對與台灣發展關係的重視，但是也有資深外交人士不認同川普政府離任前高調宣揚美台官方往來的做法。

前美國在台協會北辦事處處長楊甦棣(Stephen Young)在受訪時說，「儘管從表面上來看這個決定看起來很好，但在一個跛腳政府即將下台的最後幾天派一個高層美國訪客到台灣簡直是奇怪，而且時機也很糟。」

楊甦棣說，「我不介意讓北京不高興，但這麼做卻得不到什麼好處，而且可以預期到的中國的嚴厲反應，簡直就讓拜登難以緩解與北京之間的緊張，而同時與台灣低調合作，建立一個具有建設性和積極的關係。」

報導引述華盛頓智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其的看法說，美台政治軍事對話進行已經有一段時間，這是美台之間政治軍事議題的例行性討論，尤其在中國加大對台軍事壓力的環境下，美台也在持續展現彼此為確保台灣安全的強勁合作。至於這種合作是否在美國新政府上台後延續下去，他不認為這會有任何問題，但不確定拜登政府是否會對這種討論如此公開。

對於蓬佩奧最近在美台關係的兩項做法，大陸外交部發言人華春瑩回應姏體詢問時表示，蓬佩奧的聲明嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方將採取一切必要措施維護主權 安全利益，美方必將為其錯誤行為付出沉重代價。

在蓬佩奧宣佈克拉夫特將訪台之後，台灣外交部對此表示歡迎，發言人歐江安說，克拉夫特訪台是首次有現任美國駐聯合國常任代表訪問台灣，展現美國對台灣國際參與的強勁支持，並象徵台美全球夥伴關係的進一步提升。

(中時新聞網)