高鐵台中站一樓離看指示牌將所有車輛引導至左轉高鐵東路，導致該路段經常塞車，市議員吳瓊華呼籲分流並設置指示牌引導車輛離站。（林欣儀攝）

台中市烏日區高鐵台中站周邊交通複雜，許多外地民眾來接送親友時，都必須依賴指示標誌行車，卻傳出位於二樓送客區的出口指示牌已被風吹得斑駁、幾乎無法辨識，此外，一樓離站車輛全都擠往高鐵東路行駛，使得該處經常嚴重塞車，市議員吳瓊華邀集相關單位會勘，呼籲儘速改善。

站在高鐵台中站二樓送客區、往中彰方向的出口處，吳瓊華指著道路中間高高架起的指示牌說，從元旦時冷氣團南下後，該處指示看板就被強風吹得嚴重斑駁、自己模糊到幾乎無法辨識，指示牌關係到民眾出入安全，相關單位應儘速更換。

此外，接送親友的車輛駛離高鐵台中站後，不論是要行駛國道一號、國道三號或74線快速道路，依照現有指示牌都引導車輛由高鐵東路離開，吳瓊華說，所有車輛都匯集在這裡，再加上該處路幅狹窄、號誌秒數太短，經常出現嚴重塞車情況，周休假日車輛更常回堵到站區停車場，駕駛們抱怨連連。

吳瓊華建議，相關單位應採取分流措施，將要行駛國道一號與台74線快速道路的車輛引導至高鐵一路，解決塞車情況，且沿途相關指示標誌都應調整。

經交通局、高鐵公司等單位商議後，決定先更換二樓送客區往中彰方向的出口指示牌，未來則交由高鐵公司負責管理、維護；至於車輛分流問題，將藉由設置指示牌的方式，分車道引導車輛行駛高鐵一路、高鐵二路與高鐵路二段等路段轉至國道或快速道路，並增加高鐵東路及建國路橋交叉口下方的號誌秒數。

(中時 )