108新課綱的實施目標之一，是引導高中生透過更多元的學習主題及學習方式探索個人興趣及培養自學能力，但偏遠地區的高中職困難多，國立交通大學ewant育網開放教育平台打造專屬線上學習專區，精選77門適合高中職的課程供選讀，8日與教育部核定的偏遠高中職舉行「雙師攜手、數位樂學」線上會議，齊力降低教育資源落差。

交大指出，ewant育網開放教育平台2013年成立，與超過90所大學簽約合作，提供逾600門線上課程，至今已累積超過20萬註冊使用者，是台灣最大及最重要的開放式線上學習平台。此計畫將從各大學提供的線上課程中挑選出77門適合高中職學生使用的課程，免費為偏遠地區高中職開設專屬線上學習專區。

為了解偏遠地區高中職的需求及協助解決可能碰到的問題，ewant育網平台特別邀請教育部核定的26所偏遠高中職8日參加「雙師攜手、數位樂學」線上會議，包括馬公高中、金門高中、馬祖高中、後壁高中、仁愛高農等偏遠地區高中職參加，針對各校如何利用線上學習、有何執行困難以及希望大專校院提供何種協助等議題進行交流與討論。

交通大學期望透過「雙師攜手、數位樂學」計畫的推動，讓大學老師及高中老師線上合作，為偏遠地區學校開設線上多元選修及自主學習專班課程。每門線上課程皆有大學老師提供的完整學習資源，包括課程地圖、教學影音、作業、測驗及各種線上教學活動，以紓解偏遠地區學校開課數不足、缺乏多元學習內容、師資難覓、經費短缺等問題。

(中時 )