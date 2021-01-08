民眾滑手機已成生活習慣，但手機光線卻對人體有影響，曙光女中學生與清大研究生合作，在清大教授周卓煇指導下，進行手機濾藍光App測試，發現大多數App效果並不佳，研究結果發現還是調降螢幕亮度為佳。擔任顧問的新竹台大分院眼科醫師葉伯廷也建議民眾降低使用3C設備頻率。

不少民眾對於黑暗中使用手機、手機有藍光等等對眼睛傷害大，曙光女中學生與清大研究生合作研究發現，相對於開燈，關燈看手機對眼睛與生理反而較安全，但在暗黑中使用手機必須調低手機亮度，需與環境同樣暗度。

周卓煇解釋，眼睛同時具備光視覺與暗視覺，因為在暗的環境之下，眼睛會啟動暗視覺作用，等於光視覺與暗視覺輪班運作，如此則無過度負擔的問題。

此外，藍光也是研究團隊關心的話題，學生們下載了手機App排行榜前4名的濾藍光軟體進行測試，發現大部分濾藍光模式只是安慰劑，效果並不顯著，反而將光線條暗一點，保護效果提升至8成。4款App中僅有1款同時具備濾藍光及降低螢幕亮度功能。

參與研究並擔任顧問的葉伯廷指出，在一片漆黑中，手機亮度太亮，瞳孔會自動調節光線，暗的時候瞳孔變大，但手機照射光線較多又近距離使用，對眼睛傷害比較大。

葉伯廷建議民眾盡量減少使用3C產品，睡前至少半小時不要滑手機，由於人造照明都是違反人體生理，會造成生理不平衡現象，燈太亮會抑制退黑激素產生，影響睡眠。

(中時 )