台中市新任烏日區長、西屯戶所主任今日布達，民政局長吳世瑋勉承先啟後為民服務。（盧金足攝）

台中市新任烏日區長、西屯戶所主任今日布達，民政局長吳世瑋勉承先啟後為民服務。（盧金足攝）

台中市府8日舉行「烏日區長暨西屯戶所主任布達暨宣誓交接典禮」，新任烏日區長由原霧峰公所主祕林崇懿升任，原任區長陳嘉榮調任西屯戶政所主任，交接典禮由民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕監誓，期許兩名基層首長為民服務，為民服務，帶動地方繁榮。

吳世瑋表示，新任烏日區長林崇懿過去曾任警察局清水分局主任、烏日分局組長、霧峰區公所主祕等職務，行政歷練豐富，希望林崇懿走入基層傾聽聲音，秉持為民服務精神，到大街小巷發掘問題、服務到家，讓人民有感。

新任西屯戶政所主任陳嘉榮，民政領域經驗豐富，曾經歷區公所課長、主祕、區長職務，熟悉基層施政，期許調任西屯戶政所主任後，帶領西屯戶政所提供更好的服務。

吳世瑋強調，行政團隊多元的歷練能為市民創造福祉，市政建設靠市政團隊各崗位的全力支持與協助，期許新任區長與戶所主任繼續帶領公所及戶所同仁齊心推動區政及戶政業務，扮演好民眾與市府的溝通橋梁，讓人民感受到品質與效能都兼顧的行政服務

「區公所就是小市府，區長就是小市長」，吳瑋說，由區長職稱見出，區公所不稱所長，而是稱區長，就是服務全部行政區的首長，區長要服務各轄區的事情，建設地方，將民意放在最前面。

(中時 )