新竹地區水情嚴峻，受到降雨稀少影響，除了離峰時段減壓供水外，不少業者也自主節水，像是竹光運動中心已關閉部分淋浴間並調降出水量，新竹地區有飯店業者更換省水設備，預計可省下超過3成用水。知名購物中心平時已有多項省水措施同步進行，並張貼標語宣導節約用水。

竹光運動中心因有泳池、各層樓也有淋浴間，目前因應水情調降淋浴間出水量，也適逢淡季，在不影響運動民眾使用權益之下，關閉部分淋浴空間，也降低戶外植栽澆灌次數。竹光運動中心表示，泳池則仍維持營運，做好正常的清潔消毒工作。

遠東巨城業者指出，平時已有多項省水措施同步進行，如將生活廢水收集入特殊中水水槽，或將空調系統的排放水，經適當電度設備控制，回收再利用，另外也使用省水節水標章的設備，商場內更設有省水標語，並向顧客、專櫃員工宣導節約用水，共同為水情吃緊盡一份心力。

竹市飯店暐順麗緻文旅由專業工程人員透過調節全館洗手台、客房淋浴間、各餐廳洗滌台等，有效控制水龍頭出水壓力，再加上調整綠意灌溉，原定時噴灑灌溉綠意造景區的方式，改善為分區控時涓滴方式，預計可省下5％整體用水量，同時更換水灑式省水水龍頭，另外再節約30％整體用水量。

(中時 )