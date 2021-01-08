行政院元旦起開放美豬美牛進口，爭議最大的就是放寬使用俗稱瘦肉精的萊克多巴胺為飼料的的美豬美牛進口，對此台中市自106年修正食安自治條例第6條之1，規範瘦肉精零檢出，唯該條文竟在去年12月31日中央來函告知無效，對此台中市衛生局8日提出訴願，展現貫徹瘦肉零檢出的立場。

面對美國萊豬牛叩關，全台包括台中市、金門縣等多達15個個縣市都祭出瘦肉精零檢出自治條例，對此行政院在去年12月31日分別告知該自治條例抵觸中央可檢出0.01ppm容許上限規範，逕行宣告該自治條例無效，對此，台中市衛生局經研議後，在9日正式向行政法院提出訴願，應為全台第一個提出訴願的縣市政府。

食安處也強調，接下來將尊重台中市議會意見，依據地方制度法第30條規定，提起大法官釋憲，爭取地方自治應有的權利，全力維護市民健康。

衛生局表示，依據地方制度法第18條規定，衛生管理為直轄市自治事項，可因地制宜訂定更嚴格規範，呼籲中央尊重地方自治權限，台中市自106年修正食安自治條例第6條之1，規範瘦肉精零檢出，並連帶訂定第13條之1罰則規定，具有嚇阻不法、防堵低劣肉品流通成效，經行政院核定施行至今超過3年，中央如今片面宣告有牴觸食安法及憲法等疑義，已侵害地方自治權限，且違反法治國家法安定的要求，市府率先提出訴願，捍衛市民健康。

衛生局呼籲，中央應尊重地方自治制度，站在維護國人健康立場制定政策，保障國人公共利益及健康權益。

(中時 )