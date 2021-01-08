部分西方媒體報導，大陸媒體將美國國會當前的暴亂與香港發生的支持民主的騷亂活動相比較，是在借機宣傳。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中反駁，事實真相就擺在那裡，為何大陸媒體一報導就成了宣傳？

華春瑩表示，對於美國國會近日發生的事情，美國媒體做了大量報導，有很多電視畫面、照片，世界各國領導人也都紛紛發表了評論意見，有的還進行了呼籲。美國各界人士也都發表了很多看法。「我就不太懂，怎麼中國媒體一報導就成了宣傳？」

「昨天我也請大家思考一個問題，為什麼有些人對在美國發生的事情和在香港發生的類似場景的事情，用詞和反應截然不同？」華春瑩質問，「為什麼中國媒體做一些事實性報導，就要被扣上宣傳、甚至是虛假信息的帽子？那如果一些事實報導他們覺得不中聽或者不願意聽，就不是真正的報導了？我想這不符合新聞的真實性。」

華春瑩指出，不管大陸媒體報還是不報，大陸說還是不說，事實真相都在那裡。「這反映出的其實也是一種雙重標準，反映的是一些個別人內心深處的一種優越感和意識形態的偏見。」

「有些人就覺得所謂西方的，就是民主的、自由的，即使他內心也有痛恨不滿；但只要是中國說的，就是專制的、威權的，即便他們內心可能也有些羨慕。」華春瑩指出，「對於美國或者西方國家的問題，他們自己可以對罵，但中國人就說不得，一說就是宣傳或者虛假信息。」

華春瑩表示，她注意到有個國際知名學者，近日在社交媒體上一針見血地指出，一些西方的人「他們沈湎於過去，否認現在，懼怕未來」。

「我想是時候了，各方應該清醒過來，好好反思，放棄雙重標準，更好地敞開胸懷去相互瞭解。」華春瑩表示，特別是對於媒體來講，一定要堅持媒體的真實性、客觀性，這對於當下的世界是至關重要的。

(中時 )