受惠疫情宅經濟與年前企業大宗採購，頂級家電連鎖集雅社(2937)上月營收大幅年增逾16%，累計2020年1～12月全年度營收達28.86億元，年增21.31%再創史上新高。

集雅社指出，2020年受到疫情影響，不少企業把尾牙轉換成禮券，出國旅遊基金轉換內需消費，帶動全台百貨業績上揚。在全台百貨擁有52家專櫃的集雅社12月營收3.38億元，較前年同期成長16.01%，全年營收28.86億元，再創歷史新高。

集雅社表示，受惠全台百貨業績上揚，帶動集雅社專櫃營收繳出亮眼成績單；2021年將持續在百貨、商用工程等門市進行拓展，再創佳績。其中，百貨門市部分，除了原有52家門市外，目前規劃多家百貨拓點，預計三月即將開幕有高雄義享天地百貨專櫃店，目前55~60家。

而旗艦門市街邊店，2021年也預計拓點1~2家。強調多元品項販售的商用工程通路，上半年中部將有新門市開幕，全年預計開出3家新的商用工程街邊門市。

強化電商通路也是2021年策略之一，集雅社目前電商平台上只販售大家電與音響；今年起擴大多元品牌的小家電搶市。

(工商 )