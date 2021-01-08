新冠肺炎疫情衝擊全球經濟加上降息因素，中信金控(2891)2020年全年獲利呈現小幅衰退。中信金控8日公告2020年12月份自結盈餘，12月份單月稅前盈餘為19.62億元，稅後盈餘為22.56億元，累計全年稅前盈餘515.77億元，合併稅後盈餘428.53億元，較2019年的436.16億元，衰退1.7％，每股稅後盈餘(EPS)為2.15元。

中信金控表示，12月各項業務維持穩健，其中子公司台灣人壽為因應未來匯率變化，增提15億元外匯價格準備金。

中信金控表示，2020年市場環境受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情不利影響，中信金控仍能維持穩健獲利，2020年全年稅後獲利維持與去年相同水準。

中信金控子公司中國信託商業銀行獲利雖受疫情及降息影響，但存放款及財管手續費等核心業務仍維持穩健動能，子公司台灣人壽因負債成本下降，加上投資收益增加，獲利表現良好。

(工商 )