德國戰神撞台灣貨車慘輸 熟女開600萬賓士G-Class側翻街頭

要價近600萬的賓士G-Class越野車與三菱堅達貨車相撞，賓士竟側翻倒地，讓網友驚呼「德國戰神」竟輸台灣貨車。（民眾提供）

「德國越野戰神」慘輸「台灣國產之光」！台中市潭子區加工出口區今天上午10時發生一場車禍，一輛售價582萬起跳的白色賓士G-Class越野車，與一台三菱堅達貨車在路口相撞，賓士竟然側翻倒地不起，而小貨車雖然車頭受損，卻屹立不堯、直挺站立路面，照片在網路流傳，網友驚呼「德國戰神」竟然慘輸「台灣貨車」。

賓士G-Class越野車售價582萬起跳，有「越野戰神」之稱，不過馬路相逢，竟然慘輸台灣國產貨車。今天上午10點左右，一輛白色賓士G-CLASS越野車，從位於潭子區的加工出口區台中園區第三出入口出來，行經南門街路口時，與一輛藍色三菱堅達貨車在路口相撞。

從監視影像可發現，兩台車當時皆未減速，白色賓士撞上貨車左側車頭，強烈碰撞力道讓白色賓士瞬間側翻倒地。警方獲報到場，發現白色賓士駕駛為41歲陳姓女子，貨車駕駛則是50歲李姓男子，陳女未受傷，李男左手輕傷送醫，兩人經酒測皆排除酒駕。

汽車達人推估，賓士G-Class維修費恐怕150萬元起跳。（民眾提供）

G-Class自1979年問世，一直是賓士品牌最硬派的存在，野性十足的外表、強悍的越野性能，深受越野玩家的喜愛。據汽車達人推估，從照片中車損程度來看，白色賓士維修費恐怕150萬元起跳。

(中時新聞網)