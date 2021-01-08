彰化縣79歲詹姓老婦人去年4月間經過彰化市一處民宅，挖走4棵盆栽裡的植物還拿走一個空盆，遭屋主報警提告，依竊盜罪公訴罪送辦；家屬在法院審理期間，帶她就醫檢查，才發現認知功能障礙，確診罹患早期失智症。彰化地院法官審理時依竊盜罪判處拘役20日，緩刑2年。

根據判決書，去年4月11日晚間9點多，詹姓老嫗路過彰化市陳姓男子住處前方騎樓，徒手挖走騎樓4盆盆栽裡的黃金葛等4植物裝入自備的大小塑膠袋內，又順手拿走一個空盆栽後離去；陳男從監視器畫面中發現盆栽被竊，報警提告。

由於詹婦過去不曾有犯罪紀錄，犯後坦承犯行並賠償陳男4000元和解；家人也舉證詹婦去年3月間就出現記憶力問題、疑似有輕度認知功能障礙，去年11月間更到彰基、漢銘醫院就醫，經失智評估、腦部電腦斷層和相關實驗室檢驗，確診為輕度阿茲海默失智症，法院依檢察官請求宣告緩刑做出如上判決。

漢銘醫院神經內科主治醫師張凱茗，也是彰基失智中心執行長，她說臨床上也曾有失智症長者，長期接受帕金森氏症治療，卻隱瞞失智症狀未告知醫師，天天至某百貨重複購買牙刷、醬油，卻都沒有付錢。

她建議，若家中長者出現記憶力下降找不到路、東西放在奇怪處所等失智症十大警訊任何一項，就應及早就醫接受檢查評估，提早就醫才能防患未然，否則當觸犯法律界線，事後才要補失智病例，審理法官不一定願意採認。

彰基失智症中心主任王文甫表示，失智症患者早期症狀輕微，若非同住在一起的家人很難察覺，失智症患者被認為偷竊、拿東西沒付錢、電視購物重複購買，甚至自己遭騙取大量財物案件層出不窮，2018年長照2.0上路後，各縣市成立失智共同照護中心推動社區失智識能，希望能早期發現早期就醫。

王文甫說，失智症檢查評估，從觀察到確診至少需要3個月，確診者有診斷證明，觸法時就可望從輕量刑，若是先犯法後才要就醫，醫護人員則會更謹慎評估，很難迅速獲得診斷證明。他說針對失智症者的法律保護措施，家屬可依照其行為能力程度像法院聲請輔助宣告或監護宣告，保障其自身權益與財務安全。

(中時 )