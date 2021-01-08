正修科大休閒運動管理系二年級同學謝孟恩在109年全國總統盃舉重錦標賽社男組89公斤級三破全國紀錄，以抓舉150公斤、挺舉195公斤、總和345公斤奪下金牌，一舉達到亞運第三階段標準，入選培訓隊，獲正修校友會捐助10萬元獎助學金。

來自高雄桃源區布農族原住民、目前就讀正修科大休閒運動管理系二年級的謝孟恩，堪稱高雄舉重潛力選手，因父親生病無法工作，只能靠低收入戶補助維生，在經濟不寬裕情形下，他仍不氣餒，國中就加入舉重隊，從小靠獎學金念書，國三那年陸續比賽奪名，開始拿獎金回家，還提供打棒球的弟弟生活費。

受到全球新冠肺炎疫情影響、國際賽停擺，但謝孟恩一樣努力勤練，更在「全國總統盃舉重錦標賽」及「全國大專院校運動會」打破全國紀錄，謝孟恩為了自己的夢想努力奮鬥，希望能在2022年亞運拚出佳績，正修休運系校友會為了替他加油打氣，特資助10萬元獎助學金。

謝孟恩說，雖然出身貧苦，必須被強迫長大，但他不覺得養家很累，看著手中被槓鈴磨到長繭的雙手，他說，這是成功的象徵，無論出身好壞，都要闖出自己的一片天！

(中時 )