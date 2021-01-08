台北榮民總醫院院長一職從缺已久，傳出將由台中榮民總醫院院長許惠恒接任，而非先前討論度高的北榮副院長陳威明及陳適安。許惠恒為內科專家，專長領域為糖尿病、肥胖症、內分泌疾病。對於外傳接任院長一事，許惠恒僅說公文沒來，無法回應，看看上級怎麼指示，他都全力以赴。

台北榮總院長張德明去年7月16日退休，院方原推薦骨肉瘤治療權威、副院長陳威明接任，但後來又出現另一人選，為另一名副院長、心房顫動權威陳適安。本月15日北榮將公布新院長，卻傳出接任人選非陳威明，也非陳適安，而是中榮院長許惠恒接下。

許惠恒為內科專家，根據榮總官網說明，許發表於國內外醫學雜誌原始文獻共300餘篇、會議摘要百餘篇，許曾任中華民國糖尿病學會理事長，現為世界糖尿病聯盟西太平洋區執行委員、亞洲糖尿病學會監事，專長領域為糖尿病、甲狀腺等內分泌疾病、肥胖症以及內科疾病。

對於接任北榮院長一事，許惠恒表示，公文沒來，沒辦法回，一再說「抱歉抱歉，公務員要謹守法規」。針對先前傳出他將退休，他表示，自己年齡還沒到，雖然2任院長6年已經滿了，但公務員屆退是65歲，自己還沒到那個時間。

外傳近期行政院長蘇貞昌有找許惠恒吃飯，許惠恒表示，「我沒有跟他吃飯」，有沒有會面則沒辦法回答。他表示，「接下來得看看上級怎麼指示，我都全力以赴。」

(中時 )