富王鴨肉店將公開道歉 昨摸黑移走路霸 消防安檢2度撲空（翻攝畫面）

富王鴨肉店將公開道歉 消防安檢2度撲空 鐵門貼上通知單（翻攝畫面）

辱罵熊貓女外送員掀波的台中富王鴨肉店，關門歇業多日，始終神隱的王姓小老闆，決定在明天（9日）上午10點召開記者會出面說明。不過，店家門前遭到民眾檢舉為「路霸」的餐檯，今日（8日）被發現跟著店家小老闆「神隱」消失。消防局上午到場執行消防安檢，店家大門深鎖，2度撲空。安檢人員表示，13日將會3度勘查，除非店家不再營業，才會結案。

店家親友透露，明天的記者會將對社會大眾鄭重道歉，至於詳細內容則會「誠意十足」。而據《三立新聞網》報導，附近店家透露，鴨肉店員工昨天（7日）晚間，悄悄到店開門，委請工人將被檢舉為路霸的餐檯移進店內暫放，前後花了大約30分鐘，隨即拉下鐵門離開。消防局上午前往現場進行消防安全檢查，發現店家沒有營業，簽發安檢通知單貼在鐵門上離去。

台中富王鴨肉辱罵女外送員事件，2日中午炸鍋之後成為全台矚目焦點，網友一片撻伐，店家3日關閉臉書粉專，並在Google店家搜尋服務中人間蒸發。鄰近店家指出，3日中午店家臨時決定提早打烊，闖禍的小老闆就沒有再出現過。據了解，鴨肉店在當地開店1年多，與鄰居很少有互動，只有聽聞老闆一家是北屯在地人，就住在鴨肉店附近。

(中時新聞網)