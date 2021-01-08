上櫃營建股新潤興業(6186)8日公告2020年12月合併營收13.36億元，累計2020全年營收達28.58億元，年增率2.4％；相較往年，已改寫歷年新高紀錄。

新潤興業表示，多年來憑藉多元性土地開發，著眼於交通便利性、未來發展性、學區、公園為標的首選之選地哲學，以及創造建案競爭優勢的銷售策略，加上新潤力挺青年成家，所推建案廣受自住消費族群青睞，推升2020年全年合併營收達28.58億元。

新潤興業表示，主要係板橋《翠峰》、桃園青埔《新潤A18》與林口A7《鉑麗》三大建案交屋認列之營建收入，較2019全年合併營收27.91億元，年增率2.4％。而12月合併營收13.36億元，係受惠林口A7《鉑麗》建案交屋認列貢獻，該案總銷金額為21億元，目前銷售率已逾9成。

新潤興業董事長郭長庚表示，2019年新潤興業交出漂亮的成績單，全年稅後淨利4.21億元，受惠毛利率回升至28.9％，帶動營益率上揚至15.89％，每股稅後盈餘達4.21元。

他表示，2020年不負眾望，雖政府打炒房，但成立至今，嚴禁紅單交易，每一筆合約都綁約至貸款到交屋，憑藉所推的建案優勢、選地哲學與多元土地開發三大策略，達成2020年全年合併營收28.58億元，年增率2.4％，前三季EPS 1.8元，隨著營收成長，全年營運穩健。

2021年預計完工建案有，已完銷建案之三重《橋峰168》與鶯歌《幸福莊園2期》，以及銷售率達95％土城《新潤心城》，加上泰山機捷A5《新潤A5》，目前銷售率達6成，待預計完工建案陸續交屋貢獻，將挹注今、明兩年營收，今年業績來源無虞，營運可望持盈保泰。

郭長庚指出，新潤興業秉持建築應有的態度，2020年全新提升消費者對住宅的需求，推出【心建築．新建築】好宅進化版，將住戶對家的規劃，包含全國首創氧生宅、超淨化抗菌社區、社區營運代管服務，廚衛機能收納、延長保固售服APP等全數成為標準備配，持續以住戶需求，永續經營為初衷，像《新潤心城》自推出後，銷售熱烈，目前已完銷，僅剩下4戶店面，公司將持續創造建案優勢，深耕北台灣自住市場。

2021年全新銷售建案，新潤興業將推出六大建案，第一季首推南港合建大案《擎天森林》，位居南港正核心，基地面積逾1,800坪，將推出26層全棟純住宅產品，並以中、小坪數規劃2-4房，讓新貴、首購、家庭換屋族群，能以相對低總價滿足自住與換屋需求。

接續推案有淡水新市鎮《淡水三期》、大園航空城《明日莊園》、新北影視城《林口文化二路案》、桃園高鐵特區《新潤君頤》與土城暫緩重劃區《新潤心城2》共計六大建案。

展望2021年，新潤興業穩健布局北台灣自住市場，預計完工建案與六大全新銷售建案在手，中長期營運成長動能無虞。

(工商 )