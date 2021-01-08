新台幣升值恐無法擋，壽險業加緊準備。國泰人壽8日公告，在2020年12月一次性額外增提30億元的外匯價格變動準備金，這是國壽在2020年第五度額外增提，五次共增提100億元，次數及金額都是壽險業第一名，到12月底國壽外匯準備金餘額約148億元，亦是壽險業最高。

國壽發言人林昭廷表示，新台幣兌美元升值的趨勢下，趁著有能力多提存外匯準備金來因應，所以在2020年底緊急增提30億元，但當月國壽並沒有匯損，所以並沒有收回外匯準備金，30億元全數增加到帳上，將餘額墊高到148億元。

外匯準備金越高的壽險公司，在國外投資出現匯損時，損失金額的50％可用外匯準備金沖抵，就能減少匯率對當月損益的影響，若外匯準備金低到基期的20％，就不得再動用，且要加倍提存。

12月如台灣人壽、新光人壽、遠雄人壽、全球人壽、宏泰人壽等都有增提。

(工商 )