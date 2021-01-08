苗栗縣頭屋鄉80歲林姓婦人，7日上午在家中接獲自稱是社福人員的來電，對方表示可代辦社會福利金等給付，但需要存摺、印章及房屋地契等資料，老婦聽聞有錢可領趕緊備妥資料，並打電話告知住在宜蘭的女兒，林婦女兒驚覺這是詐騙而報警，經員警耐心向林婦解說，戳破詐騙伎倆林婦才恍然大悟。

林姓婦人昨日在家中接獲詐騙集團來電，對方稱自己是社會福利處人員，可以幫忙代辦相關社會殘疾福利金等給付，但需要婦人提供存摺、印章及房屋地契等資料，林婦第一時間聽聞有補助可領，趕緊準備相關資料欲交給詐騙集團，但她心存疑慮，便將此事先打電話告知住在宜蘭的女兒。

林婦女兒得知電話內容，驚覺媽媽被騙，但因為人在宜蘭，只好打電話報案先請警方協助，頭屋分駐所警員吳光文趕赴老婦家中，先安撫她的情緒，再耐心向老婦解釋這是詐騙集團常用伎倆，是典型的詐騙手法，但老婦深信對方一定能幫她辦到好。

警方為取信林婦，只好先請老婦將相關資料帶至派出所查證，果然不久詐騙集團再度來電，員警替老婦接電話，並告知對方「林婦已經報警」，電話隨即被掛斷，林婦這才恍然大悟自己真的被騙，感謝警方及時阻止，並表示自己以後接到陌生電話，會更加仔細查證。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證，小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

(中時 )