董事長鄭永柱體恤員工，為了感謝他們這一年來的辛苦，尾牙辦在號稱全彰化最高檔的餐廳，每桌要價萬元。(吳建輝攝)

今年因為疫情關係，口罩需求大增，1年抗疫時間過去，台灣口罩國家隊華新醫材集團，感謝所有同仁，疫情期間不停歇，為口罩徵用付出心力，8日晚間舉辦尾牙，董事長鄭永柱喊出年終上看4個月，還加碼贈送12萬片口罩給縣府，以及長照專車，照顧員工更善盡社會責任。

華新醫材8日晚間舉行尾牙，配合疫情管制，一桌只坐8人，員工及來賓控制在200人左右，董事長鄭永柱在現場表示，他謹記母親教誨，捐贈口罩以及長照專車，現場也準備電視等萬元紅包抽獎，來感謝所有員工過去一年來的辛勞。

鄭永柱表示，感謝過去1年來，團隊所有同仁，全力以赴，日夜趕工的生產口罩，員工還意外受傷，讓他相當不捨，但也因為這樣，讓華新在2020年共生產超過2億片口罩，他說，只要想到全世界有超過2億民眾，配戴華新口罩在對抗疫情，就會覺得過去這1年來的辛勞及努力，都值得了。

鄭永柱說，還要感謝縣府，以及曾經幫助過華新的國軍夥伴；2020華新營業額上看10億，不管是產線、產量，以及員工數，都翻了一倍，機台目前有20台，日產量達到110萬片，員工數也上升到210位，公司還增加熔噴布產線；因為疫情還會持續多久並不曉得，未來會持續擴大華新生產量能，與全民一起對抗疫情。

(中時 )