嘉義市港坪運動公園風雨球場設計模擬圖。（嘉義市政府提供）

嘉義市拚運動經濟，場館再升級，以2160萬元經費興建港坪運動公園風雨籃球場及整修體育場館內地板，預計今年5月全部完工，而市立棒球場去年已斥資1.2億整建完成，今年初迎來富邦悍將移師來嘉春訓。

嘉義市立體育場代理場長林居璋指出，港坪運動公園籃球場原址興建風雨籃球場，經費約1600萬元，來自2019年爭取到體育署前瞻計畫，由體育署補助1120萬元、市府自籌480萬元，去年10月底開工，整建2面籃球場，並增建鋼結構風雨頂棚、球場照明設備及地坪整修等，今年5月將完工。

另外，以560萬元整修體育館內設施，包括新設鋼夾式櫸木地板、鋪設周邊防滑地磚，去年底發包，今年1月底開工，預計3月完工。

教育處表示，嘉義市立運動公園位於港坪里，又稱「港坪運動公園」，占地約8.6公頃，包括體育館約0.33公頃、競速滑輪場、木球場、槌球場、足球場、硬地網球場、戶外籃球場、戶外簡易體適能區、戶外遊憩區、繞園健走步道等。

(中時 )