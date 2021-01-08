台積電今（8日）股價狂飆15元（或2.6%），終場收在580元，市值也衝破15兆元大關。

台積電股價創高，創辦人張忠謀身價也跟著水漲船高，他退休時持有逾12.5萬張股票，2021年台股開紅盤首周，他個人身家暴漲62.5億元，平均1天增加12.5億元，以他目前住北市大直豪宅1戶要價2億元來估算，等同一天「進帳」6戶豪宅。

隨著外資回頭大買超，台積電股價漲勢凌厲一路攀上新高，據統計外資自去年12月24日開始回補，累計10個交易日買超台積電逾5.7萬張，帶動這一波股價從510元強漲70元、來到今天登上580元，改寫新高紀錄，市值達15.03兆元，本益比約30倍左右。

據相關資料顯示，張忠謀於2018年6月5日退休，當天台積電股價收在229元，他退休前持股約12.5萬張、市值約286.2億元。台積電目前股價580元已是張忠謀當時退休的2.53倍，若他沒一股都沒賣的話，個人持股市值高達724.8億元，短短不到3年時間，他的股票市值增加438.6億元。

2021年台股開紅盤的第一周，台積電股價從530元飆漲到580元，張忠謀個人身家暴漲62.5億元，以五個交易日來平均，一天身價增值12.5億元，以他目前住北市大直豪宅1戶要價2億元來估算，等同一天「進帳」6戶豪宅。

(中時新聞網)