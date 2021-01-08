時代力量黨團今提案立院臨時會速審港澳條例18條相關修法，強化對港救援機制。對此，陸委會表示，關於港人援助關懷協助事務，現行法規架構下已有可處理的機制，包括：「港澳關係條例」第18條、施行細則第25條等。政府均依據人道原則及相關法規積極處理，會審酌個案情形作成適當決定，報請行政院專案處理。

陸委會指出，針對違反民主之中共及香港官員入境來台，依據既有規範，政府本可審酌其有危害國家安全、公共秩序、國家利益等情形而不予許可，政府亦已強化審查及把關機制。另，為因應香港情勢變化，並強化延攬包括香港在內的國際人才來來，政府已組成跨部會推動小組，並提出具體修正規劃及執行措施。包括：國發會已擬具外國人才專法修正草案，業完成法規預告程序，將儘速報請行政院審議。教育部已擬具香港澳門居民來台就學辦法修正草案，上月也進行法規預告程序。

陸委會重申，中共及港府近期持續大規模拘捕、檢控民主人士，濫用惡法製造寒蟬效應，以遂行政治目的，我方與世界各國均非常關切且嚴厲譴責，政府將持續與港人站在同一陣線，透過「台港服務交流辦公室」等實際作為，持續支持香港人爭取民主、自由。

(中時 )