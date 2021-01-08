英國女星謝禮丹史密斯（Sheridan Smith）拍過許多電視劇和電影，還有主持節目，在當地相當有名氣；日前她接受當地早晨節目的連線直播訪問，訪談中她飼養的2隻愛犬玩瘋，在她背後做出激情交疊畫面，讓2名主持人都出現驚訝神情，史密斯也急忙道歉，而這段畫面被網友瘋傳，更笑說「一大早尺度就那麼大」。

史密斯在6日接受人氣早晨節目《This Morning》的直播連線採訪，詢問她錄製自己新節目的感想，過程中她飼養的3隻小狗在她腳邊跑來跑去，看起來很興奮；但在她正投入分享心得時，2名主持人突然一臉震驚，並表示「喔！我的天啊」，史密斯才感覺不對勁，回頭看到2隻愛犬激情交疊，她馬上害羞得摀住臉。

史密斯飼養的2隻狗在直播時做出激情畫面，被全球網友都看光。(圖/ 摘自Sheridan Smith推特)

主持人看到狗狗的行為也相當驚訝。(圖/ 摘自Sheridan Smith推特)

原來直播時，史密斯飼養的其中1隻狗狗太興奮，突然追著另1隻跑，還直接騎上去，才會出現令人看了害羞又好笑的激情畫面；事後史密斯在推特轉貼當天的訪問小插曲，感謝節目邀請才能留下這激動又有趣的回憶。

許多網友不僅熱情分享，也留言開玩笑，「一大早就這麼興奮的嗎？」、「太刺激了吧」、「這是我在節目上看過表現最好的狗狗」、「笑到不能自己」、「看得出來牠們感情很好」、「記得帶狗狗結紮」。

(中時新聞網)