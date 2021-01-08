【政新鮮】美大使來台藏貓膩？朱學恒神解：非奸即盜

美駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）13日起將訪問台灣3天，將與台灣外交高層會面，消息一出立即引起台灣政壇關注。對此，入口網站Yahoo也對此做線上民調，調查網友對兩岸關係影響看法。投「更為緊張」的比例佔70.7%，投「沒影響」比例有15.8%，結果呈現一面倒。

圖為 美國總統川普。（美聯社）

美國國務卿蓬佩奧7日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣，美國在臺協會(AIT)證實將於1月13至15日訪台，與台灣高層及外交界人士會面。克拉夫特將是1979年美國與中華民國斷交以來，首位訪台的現任美國駐聯大使。中國大陸駐聯合國代表團則發表聲明回應，「中國強烈呼籲美國停止這種瘋狂的挑釁」。

《Yahoo奇摩》今(8日)起就做了一項網路民意調查，以「美國駐聯合國大使訪台，你覺得對兩岸關係有沒有影響？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為1月8日至13日，截至8日晚間6時為止，共有3千3百多名網友投票，投「更為緊張」的比例佔70.7%，投「沒影響」比例有15.8%，投「轉趨和緩」的比例也佔了11.3%，「不知道/沒意見者」2.2%，比例差距懸殊。

美國駐聯大使13日將來台，Yahoo網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO投票網站)

此外，線上民調也以「拜登確定當選美國新總統，蔡總統表達祝賀，你覺得台美關係會有什麼變化？」為題進行調查。投「變更好」佔17.7%、「不變」佔38.2%、「變不好」38.9%、「不知道/沒意見」5.2%。

(中時新聞網)