即將於3月16日盛大開幕的新屋石滬故事館，內部裝潢、設備已陸續就位，協助營運的新屋區愛鄉協會團隊近日公告，故事館自本周開始試營運，每周四、五、六的上午8點至下午4點30分，開放民眾免費入場參觀，團體參訪也能額外加約時間，一探建築石滬的工法、海廢變黃金及沿海生態的奧秘。

新屋石滬故事館前身為警察局哨所及宿舍，原名「蚵一哨所」，經桃園市政府海岸管理處推動下，自2020年6月11日改建活化，同時向行政院環保署申請環教場所認證，期能結合新屋傳統農漁業與地方創生能量，打造知識性十足的生態旅遊，傳承海上長城的百年文化。

故事館二樓設有海創課教室，將海廢分為7類，再轉至為藝術品供民眾欣賞。（新屋愛鄉協會提供／黃婉婷桃園傳真）

受寒流影響，試營運2天人潮稍少，新屋愛鄉協會理事長李仁富指出，故事館1樓設有石滬之於友善漁業的意義，以及過往漁民生活的小故事，2樓則規畫為「海創客教室」，以環境議題為主，並將淨灘後的海廢分為7大類，再轉作為藝術品供民眾欣賞；露台則命名為「海真美教室」，讓遊客在遠望海景的同時，也能邊品嘗創意鹹鮭飯糰（魚露）及食蔬料理。

海管處長林立昌表示，新屋限有11座大型石滬，是北台灣最大的石滬群，故事館成立宗旨是為了傳承百年漁業及石滬文化，餐食部分則結合食魚教育，使用在地農漁特產製作，並將海客精神帶入，增強在地連結，讓遊客能有多層次體驗，也使桃園旅遊發展能和生態教育相結合。

故事館露台風景極佳，遊客能邊喝咖啡、邊品嘗利用在地食材所製成的特色料理，創意獨具。（新屋愛鄉協會提供／黃婉婷桃園傳真）

(中時 )