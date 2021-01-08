連鎖健身事業柏文(8462)去年12月營業3.28億元、月增0.49%、年增7.27%，創同期新高。柏文1~12月合併營業收入36.80億元，年增4.33%，再創歷史新高。

展望110年，柏文將以雙引擎推動今年營收的高增長，一是歷年最強的「新店動能」，另一是年增顯著的「同店成長」。2021年柏文旗下「健身工廠」規劃拓展9至10處新營運據點，展店數為歷年之最，其中7至8處新據點都規劃在六都人口稠密區域，餘2處新據點則是位於該區域的精華地帶，預期110年新設據點將貢獻柏文歷年最大的「營收成長動能」。

除持續拓點展店外，2021年柏文旗下「健身工廠」亦將力拚「會員續約率」及「購課滲透率」全面提升營運動能。柏文表示，「健身工廠」為亞洲及台灣地區第一家取得SGS QUALICERT國際服務驗證標章的健身品牌，公司將挾此優勢搭配最有利於會員的優惠方案，強化新會員招募以及提高舊會員續約率，希望在2021年為「健身工廠」會員數衝新高，同時追求全年「健身及娛樂服務收入」成長極大化。另外，「健身工廠」將針對首次入會的會員，推出非常優惠的私人教練課程購課方案，可有效提升會員購買私人教練課程的滲透率。

2019年台灣健身產業銷售額達129.75億元，年增28.68%。2020年雖受到新冠肺炎疫情影響，但由於台灣防疫得當，加上民眾參與健身運動以及提升自我免疫力的觀念越來越普及，截至2020年10月，健身產業銷售額已達124.8億元，較2019年同期成長17.77%，顯示整體市場已回到穩定成長的軌道。法人預期，持續拓點並有新會員加入的並柏文，可望隨著總體市場胃納擴大，營收持續仰攻。

(工商 )