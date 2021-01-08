娛樂8點半》香港三級片的黃金時代，捧紅不少女星，麥家琪（現名：麥方喬）也被視為性感女神之一，現在嫁入豪門的她，卻曾因為被兒子看到這段「黑歷史」崩潰賞兒子一巴掌。

麥家琪17歲時參加香港小姐選美比賽，當年被視為奪冠大熱門，未料在決賽前被爆出她未成年曾拍過裸照，而決賽當天宣布五強時，電視畫面甚至都已打出她的名字，但最後麥家琪還是落選。

原來當年決賽的前兩天，有一位自稱姓馬的男子致電媒體表示有選美猛料要爆，以高價兜售他手頭上一名港姐佳麗露兩點的裸照，而麥家琪一開始原先極力否認，最後承認照片確實是她，並宣稱15歲時在攝影師誘導下拍下未成年裸照，表示會採取法律行動，結果其父親向香港高等法院申請禁制令，阻止裸照再被刊登。

麥家琪婚後重心放在家庭，曾被兒子嘲諷黑歷史而怒摑對方。（中時資料照）

麥家琪落選後，和鄭伊健、吳大維合拍電影《男兒當入樽》正式踏入娛樂圈，之後更轉型拍三級片《野性任務》、《極樂酷刑》等，尤其2002年拍的《偷窺無罪》，她在片中全裸上陣和吳彥祖有激烈床戲，更讓她奠定性感女神地位。

麥家琪在2016年嫁給大律師王國豪，育有2子1女，婚後便把重心放在家庭，而她之前接受港媒採訪，就透露進入青春期的大兒子，曾偷看她當年的性感照與相關報導，並用嘲諷的口氣當面對她說：「哇！妳也會拍這種照片。」讓麥家琪聽了不能接受，忍不住直接打兒子一巴掌。

事後，麥家琪對兒子說：「就算怎樣，我都是你媽媽，你怎麼和外面的人說一樣的話」，坦言非常後悔拍了裸照，也吐露自己年輕時任性，做什麼事都不和父母說，才有後來的局面，並說不希望兒子也不和爸媽溝通，之後會犯和自己當年一樣的錯。

現在的麥家琪除了過著少奶奶生活，也相當關注流浪動物議題，2017年還以42歲之齡參加《G1格鬥會》，生活過得相當充實。

(中時新聞網)