受惠防疫貿易、宅經濟零售雙引擎帶動下，特力(2908)上月營收再現亮麗佳績年增長高達27.6%，累計2020年1-12月全年合併營收衝破400億大關來到418.01億元，年增9.83%，創史上新高紀錄。

特力總裁何湯雄在稍早指出，2019年中撤出大陸零售市場，在一次性損失認列後，2020年可以確定大陸虧損沒有了，至少可以增加三億多獲利，貿易事業持續成長，包括Amazon、costco、Wal-Mart等大客戶對防疫商品需求擴大，有望維持20～30％成長；在台灣零售業績方面，因台商多數困在台灣，整體內需消費帶動不少業績，包括線下線上均有持續成長。

面對國際情勢多變，特力持續落實深化南進供應鏈，除了現有台灣 楊梅倉、大陸上海倉外，越南倉庫廠區已動工，估計2021年可啟用；歐 洲倉庫之外，北美第二倉庫亞特蘭大也啟動，累計全球大倉擴及歐洲 、美洲、亞洲等共六大倉，匯聚超過2,000家供應商，為目前全球最 大居家貿易平台。

至於特力台灣零售2020年在疫情促使宅經濟帶動下持續成長，實體店開拓主力是以100～200坪的小型特力屋快速展店為目標，預計2021年持續展店至50家；而股房市大好亦帶動集團旗下另一小金雞中欣實業接案暢旺，除了苗栗全齡宅，亦接了不少公宅案，預期案量也可望創新高。

(工商 )