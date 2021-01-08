上市營建股皇鼎(5533)2020年受惠於處分新北市汐止土地，所挹注營收所致，8日最新出爐的2020年全年營收，表現亮眼，達38.37億元，比2019年同期大幅成長1.35倍。

皇鼎表示，去年12月單月營收達11.69億元，年增達6.9倍。累計全年營收大幅成長1.35倍，至38.37億元。

皇鼎表示，2020年12月及累計全年營收較2019年同期，成長幅度達50％以上，主要是因為皇鼎去年成功出售汐止保安段土地所致。

(工商 )